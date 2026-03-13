Cuatro Sujetos Detenidos por Presuntamente Intentar Privar de Libertad a un Joven en Hermosillo

Luego de presuntamente intentar privar de la libertad, lesionar a golpes y batazos a un joven, cuatro sujetos fueron detenidos armados y con un vehículo robado en Estados Unidos, esto al norponiente de Hermosillo la madrugada de este viernes.

La Policía Municipal informó que los detenidos fueron identificados como Luis Enrique “N”, de 30 años; Olegario “N”, de 35; Jesús Obed “N”, de 25; y Óscar Demetrio “N”, de 24 años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

Los sujetos son señalados de intentar privar de la libertad a un joven de 23 años, quien se resistió, por lo que lo agredieron con un bate de beisbol en el cruce de los bulevares Natura y Agustín Zamora, en el fraccionamiento Natura, para posteriormente huir a exceso de velocidad a bordo de dos vehículos hacia el sur.

Sin embargo, a pocos metros a la 01:15 de la mañana, agentes preventivos ubicaron los automóviles en bulevar Agustín Zamora y Paseo del Pedregal, logrando interceptarlas en el cruce de las calles Maldonado y Zamora.

Aseguraron dos vehículos y armas, además de detener a los cuatro sujetos

En el lugar fueron asegurados un automóvil Ford Fusion de color blanco y un sedán blanco marca Nissan, línea Máxima, modelo 2020, este último contaba con reporte de robo en Tucson, Arizona, del 4 de febrero de este año 2026.

Durante la inspección, a Olegario “N” se le encontró una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho útil en la recámara y un cargador con 14 cartuchos; mientras que dentro del Ford se localizó un bate de madera con manchas de sangre, presuntamente utilizado para agredir a la víctima.

Asimismo, a los ocupantes del Nissan les decomisaron un arma de fuego tipo escuadra abastecida con 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, además de una pistola de aire comprimido calibre .45.

Durante el operativo, agentes estatales brindaron apoyo a la Policía Preventiva en la vigilancia perimetral.

Reportero: Roberto Bahena N+

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