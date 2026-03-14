Aseguran Cargamento de 150 Kilogramos de Presunta Droga en San Luis Río Colorado, Sonora

Un cargamento de 150 kilogramos de presunta droga “crystal” fue interceptado por la Guardia Nacional en el Puesto de Seguridad Estación Doctor, en el Municipio de San Luis Río Colorado.

La institución de Seguridad Pública Federal informó que el aseguramiento de la droga ocurrió al realizar una inspección preventiva a un tractocamión Kenworth de color blanco, que salió de Hermosillo con destino a Mexicali, Baja California.

Durante el escaneo al vehículo de carga, los agentes federales detectaron irregularidades en la estructura de la caja cerrada, por lo que procedieron a realizar una revisión más detallada que los llevó a descubrir 325 bosas transparentes que contenían una sustancia con características similares al “crystal”.

La droga asegurada tendría un valor superior a los 8 millones de pesos

Según estimaciones de la Guardia Nacional, la droga asegurada tendría un valor en el mercado superior a 8 millones de pesos mexicanos, además de provocar un impacto negativo a la salud de más de 4 millones de personas, en la frontera entre México y Estados Unidos.

La Guardia Nacional destacó que el aseguramiento de la droga representa un golpe significativo a las operaciones del crimen organizado, por lo que el narcótico, el tráiler y el conductor quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Reportero: José Ponce N+

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