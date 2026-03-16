Sujeto Detenido tras Presuntamente Acosar a Menor de 15 años en Transporte Público de Hermosillo

El quinto caso de acoso sexual contra mujeres, la mayoría menores de edad, en el transporte público de Hermosillo, que ha reportado la Policía Municipal, se presentó el fin de semana pasado en la colonia El Choyal.

Los hechos se registraron poco antes de la 01:00 de la tarde del 13 de marzo pasado en el cruce del bulevar Solidaridad y Periférico Norte, cuando una estudiante, menor de 15 años, indicó al chofer que era acosada por un sujeto.

El operador de inmediato pidió apoyo de la Policía Municipal, cuya comandancia norte estaba justo en el sitio del reporte, por lo que de inmediato detuvieron a Carlos Daniel “N”, de 33 años, señalado por la adolescente.

La afectada indicó que, en contra de su voluntad, el sujeto le había acariciado el cabello en varias ocasiones y le veía fijamente las piernas de manera lasciva, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Suman 5 casos de acoso en transporte público de Hermosillo

El 03 de marzo fue arrestado Marco Guadalupe “N”, de 29 años por fuera del Cobah Villa de Seris en un camión de la línea 9 Haciendas luego de tocarle las piernas y decir cosas obscenas a una pequeña de 13 años.

El 18 de febrero en Las Granjas, un hombre de 28 años fue detenido en la línea 03 Monteverde, en el cruce de Olivares y San Antonio, tras ser señalado por una menor de 15 años de realizarle tocamientos indebidos y actos obscenos.

El 12 de febrero, una mujer de 27 años denunció que fue tocada sin su consentimiento en el busto dentro de una unidad de la línea 10, bajándose en el bulevar Quiroga para pedir ayuda al 9-1-1.

El 14 de enero en la línea 3 Reyes, en la colonia Los Ángeles, donde un hombre de 72 años fue acusado de tocamientos indebidos y agresiones verbales contra una joven de 24 años.

Reportero: Roberto Bahena N+

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