Sujeto Detenido por Presuntamente Abusar de su Hija en Hermosillo; Amenazó de Muerte a su Esposa

Tras presuntamente ser encontrado por su esposa mientras abusaba sexualmente de su propia hija, un sujeto identificado como Manuel “N”, de 39 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Los hechos se registraron a las 10:10 de la mañana del domingo pasado, en un domicilio del fraccionamiento Romanza, al norponiente de Hermosillo, en donde la mujer de 39 años hizo el reporte al número de emergencias 9-1-1.

Cuando su esposa lo confrontó, él la amenazó de muerte

La madre de la menor señaló que sorprendió a su esposo y padre de la niña, cuando tocaba la partes intimas de la hija, por lo que de inmediato lo confrontó, pero el hombre tomó un cuchillo y la amenazó de muerte.

Al verse en peligro la madre de familia pidió ayuda de las autoridades, acudiendo los municipales como primeros respondientes, quienes sorprendieron al presunto agresor en el interior de la vivienda, armado con un cuchillo de 30 centímetro, por lo cual fue asegurado.

Manuel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación por los delitos de abuso sexual en perjuicio de su hija menor de edad, amenazas, portación de arma prohibida, violencia familiar y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

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