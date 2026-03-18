Sujeto Presuntamente Asesino de su Madre en Nogales se Encontraba Bajo los Efectos de las Drogas

Bajo los efectos de sustancias como anfetaminas y metanfetaminas, fue asegurado el hijo de una mujer de 78 años localizada sin vida en el fraccionamiento Terrazas, al sur de Nogales, en un caso que es investigado como muerte violenta.

La víctima, identificada como Silvia Elena “N”, falleció a causa de traumatismo craneoencefálico severo y trauma torácico cerrado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado. De forma preliminar también se mencionó que presentaba lesiones compatibles con arma blanca.

El hombre, detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal, presentaba lesiones en muñecas y cuello, además de inconsistencias en su versión de los hechos, por lo que quedó como persona de interés dentro de la investigación.

El sujeto dio positivo a drogas

La Fiscalía informó que, además de dar positivo a drogas, al individuo se le encontraron envoltorios con sustancias ilícitas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación y esperan los resultados periciales para esclarecer la mecánica de los hechos y definir responsabilidades.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR