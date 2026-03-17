Menor de Edad es Detenido en Posesión de Cientos de Envoltorios de Droga en Ciudad Obregón

Un menor de 17 años fue detenido en posesión de cientos de envoltorios de drogas, durante un operativo conjunto de la Policía Municipal y la Secretaría de Marina, en la colonia El Campanario, en Ciudad Obregón.

El detenido, identificado como Jesús Alejandro “N”, fue sorprendido con 170 envoltorios que contenían una sustancia similar a la metanfetamina, así como 28 paquetes con hierba verde y seca con características de la marihuana.

Tanto el menor como la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el desarrollo de las investigaciones y la definición de su situación legal.

Joven es lesionado con arma blanca en Hermosillo

En hechos aislados, un joven de 25 años fue lesionado con arma blanca y rociado con pintura durante una agresión en la colonia El Sahuaro, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 23:42 horas; elementos de la Policía Municipal lograron la detención de Héctor Alfredo “N”, de 30 años, señalado como presunto responsable.

El joven manifestó que el sujeto le arrojó pintura con una lata y posteriormente lo atacó con un cuchillo, causándole una herida en el lado derecho del tórax, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a recibir atención médica.

Reportero: Roberto Bahena N+

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