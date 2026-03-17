Hombre Resulta Lesionado a Balazos al Detenerse en un Semáforo en el Centro de Hermosillo

Un joven de 23 años resultó herido tras ser atacado a balazos mientras hacia alto en un semáforo, por un sujeto a bordo de una motocicleta durante la madrugada del martes en el centro de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas en el cruce de la calle Jesús García y el bulevar Luis Encinas, donde la víctima, identificada como Miguel Ángel “N”, se encontraba a bordo de un vehículo sedán Nissan March de color rojo.

Al detenerse en un semáforo fue atacado a balazos

De acuerdo con el informe oficial, el joven circulaba de sur a norte sobre la calle Jesús García y al detenerse en el semáforo fue interceptado por un hombre que viajaba en una motocicleta negra, quien le disparó en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el conductor quedó lesionado en el asiento del piloto, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

El caso fue clasificado como homicidio en grado de tentativa, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el responsable.

Reportero: Roberto Bahena N+

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