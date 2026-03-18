Detienen a Marco Antonio "N" Alias el "Sapo", Líder Criminal en Nogales, Sonora; Esto Sabemos

Un objetivo prioritario de las autoridades estatales fue detenido en Nogales tras la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio “N”, alias “Sapo”, de 38 años de edad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La captura fue realizada el pasado 16 de marzo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, luego de trabajos de inteligencia tanto de gabinete como de campo que permitieron ubicar al imputado.

El operativo se llevó a cabo sin uso de armas de fuego y bajo un dispositivo de seguridad para su traslado al Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez.

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Investigan a Marco Antonio “N” por varios delitos

El detenido es investigado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020. Además, información de inteligencia lo relaciona con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con hechos violentos como homicidios y privaciones de la libertad contra grupos rivales.

La Fiscalía también recordó que el 18 de octubre de 2025 fue detenido Francisco Ernesto “N”, alias “Neto”, quien está vinculado a la misma causa penal, en un operativo realizado por AMIC con apoyo de la Secretaría de Marina.

Marco Antonio “N” ya fue presentado en audiencia inicial ante el juez correspondiente, y será en la continuación del proceso cuando se determine su posible vinculación a proceso.

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Roberto Bahena N+

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