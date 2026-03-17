Joven Resulta Lesionado tras ser Apuñalado con Arma Blanca en Hermosillo, Sonora

Un joven de 25 años fue lesionado con arma blanca y rociado con pintura durante una agresión ocurrida la noche del martes en la colonia El Sahuaro, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 23:42 horas en el cruce de las calles Rosario P. de Carpio y Cabo San Pedro, donde elementos de la Policía Municipal lograron la detención de Héctor Alfredo “N”, de 30 años de edad, señalado como presunto responsable.

Primero le habría arrojado pintura antes de atacarlo con un arma blanca

El afectado manifestó que el sujeto primero le arrojó pintura con una lata y posteriormente lo atacó con un cuchillo, causándole una herida en el lado derecho del tórax, por lo que requirió ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a recibir atención médica.

Durante la intervención, los agentes municipales aseguraron el arma blanca de alrededor de 30 centímetros, la cual quedó a disposición del Ministerio Público como evidencia del caso, junto con el detenido para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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