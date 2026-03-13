Viacrucis Iztapalapa 2026: ¿Quiénes Representarán a María y Jesús en Semana Santa? Fotos

Se hizo oficial la presentación de los protagonistas de la 183 edición de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa 2026, uno de los eventos religiosos y culturales más importantes del país.

Más habitantes de Iztapalapa se suman a la edición 183 de la Pasión de Cristo:Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México

Destacan los nombres de Erika Jazmine Morales Hernández y Arnulfo Eduardo Morales Galicia quienes darán vida a María y Jesús, respectivamente, en esta tradición que fue declarada recientemente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Video. Presentan a los Actores de la 183 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

¿Quién dará vida a Jesús?

Así se dará vida a Jesús en 2026 en Iztapala. Foto: Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México

El 12 de marzo se realizó la presentación oficial de los actores, Arnulfo Eduardo Morales Galicia, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina, es el encargado de dar vida a Jesús.

Narró que inició al cargar una cruz de 35 a 40 kilos en el hombro para lograr perder la sensibilidad.

¿Quién dará vida a María?

Erika Yasmín Morales Hernández, dará vida a María en Pasión de Iztapalapa 2026. Foto: Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México

Erika Yasmín Morales Hernández, estudiante de derecho, dará vida a María, ella es originaria del barrio de San Miguel,

Aseguró que asiste al gimnasio todo los días luego de realizar sus labores.

La Pasión de Cristo de Iztapalapa muestra la identidad cultural en la capital mexicana.Foto: Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México

¿Quiénes más participarán en Pasión de Cristo 183 de Iztapalapa en 2026?

La Soledad : Adriana Flores Buendía, de la Colonia Leyes de Reforma.

: Adriana Flores Buendía, de la Colonia Leyes de Reforma. María Magdalena : Karina Yarely Guadalupe Ortega, del barrio de la Asunción.

: Karina Yarely Guadalupe Ortega, del barrio de la Asunción. Lázaro : Cristopher Yael Valle Hernández, del barrio de Santa Bárbara.

: Cristopher Yael Valle Hernández, del barrio de Santa Bárbara. La samaritana : Idania Paulina Ramírez Lara, del barrio de San Miguel.

: Idania Paulina Ramírez Lara, del barrio de San Miguel. La adúltera : América Guadalupe Olvera Mendoza, del barrio de San Ignacio.

: América Guadalupe Olvera Mendoza, del barrio de San Ignacio. Arcángel Gabriel: Maximiliano Guzmán Coria, del barrio de San José.

La Pasión de Cristo de Iztapalapa está en los reflectores del mundo. Foto: Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México

Pasión de Cristo en Iztapalapa Recibe Certificado de Unesco

La Pasión de Cristo en Iztapalapa, el Vía Crucis más conocido en México, recibió el miércoles 18 de febrero de 2026 el certificado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Andrés Morales, representante de la Unesco en México, destacó el valor cultural para Iztapalapa que tiene el Cerro de la Estrella y que la Pasión de Cristo hace historia.

De esta forma se le reconoce oficialmente como “una tradición comunitaria que reúne a los residentes locales en una expresión de fe, identidad y cultura”.

Así es el mayor viacrucis de México

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una celebración que moviliza cada año a los ocho barrios originarios de esa alcaldía del oriente de Ciudad de México, donde las calles se transforman en escenarios bíblicos.

Es considerada la representación de Semana Santa que reúne al mayor número de personas del país y una de las mayores concentraciones religiosas de toda América Latina.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

