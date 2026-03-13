El Actor José Ángel Bichir Fue Hospitalizado de Emergencia: Esto Es lo que Sabemos

El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado la tarde de este viernes 13 de marxo en la Ciudad de México, luego de que presuntamente intentara quitarse la vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

El incidente ocurrió en un edificio departamental, donde servicios de emergencia acudieron tras recibir una alerta sobre una persona lesionada.



De acuerdo con un comunicado, personal de la SSC encontró a un hombre de 35 años de edad en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la colonia Narvarte Poniente.

Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.

Cabe señalar que, de acuerdo con loa primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.

Foto: N+

Su madre lo reconoció en el lugar

En el sitio también se encontraba la madre del actor, quien lo identificó ante las autoridades.

La mujer tuvo que ser atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa derivada de la situación.

Lo que se sabe hasta ahora

Hasta el momento no se han dado a conocer declaraciones públicas por parte de la familia Bichir.

José Ángel Bichir forma parte de una conocida familia de actores mexicanos vinculados al cine, el teatro y la televisión. También fue expareja de la cantante mexicana Belinda.

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