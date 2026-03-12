Actor de La Rosa de Guadalupe Es Diagnosticado con Cáncer y Pide Ayuda para su Tratamiento

El actor mexicano Fausto Casanova, conocido por participar en distintos episodios de la serie televisiva La Rosa de Guadalupe, reveló que enfrenta nuevamente una dura batalla contra el cáncer y solicitó apoyo económico para costear su tratamiento médico.

A través de redes sociales y una campaña de recaudación en internet, el intérprete compartió que fue diagnosticado por segunda vez con un cáncer epidermoide metastásico de primario desconocido, un tipo poco común de la enfermedad que puede afectar ganglios y órganos sin que se identifique con claridad el tumor original.

Su lucha contra la enfermedad

Casanova explicó que su primera batalla contra el cáncer comenzó en febrero de 2022, cuando los médicos detectaron la enfermedad tras retirarle un ganglio del cuello. Posteriormente fue sometido a una cirugía de disección radical de ganglios en cabeza y cuello para tratar de frenar la metástasis.

Después de varios años en aparente remisión, el actor recibió una nueva noticia preocupante. Un estudio realizado el 9 de febrero de 2026 detectó nuevamente inflamación en los ganglios del cuello, lo que confirmó una recaída del cáncer.

Pide apoyo para continuar con su tratamiento

Ante el alto costo de los procedimientos médicos, el actor lanzó una campaña de recaudación para reunir al menos 250 mil pesos, monto que cubriría las primeras cirugías y gastos hospitalarios necesarios para iniciar el tratamiento.

En el mensaje con el que solicitó apoyo, Casanova compartió detalles personales de su vida y explicó que su mayor motivación para seguir luchando es su familia, especialmente su hija pequeña.

“Solo quiero ver crecer a mi hija y tener muchos momentos mágicos juntos”, expresó el actor al explicar por qué decidió hacer pública su situación.

El intérprete también pidió que su historia no sea vista con lástima, sino como la de alguien que está decidido a seguir luchando contra la enfermedad con el apoyo de su comunidad.

¿Quién es Fausto Casanova?

Fausto Casanova, cuyo nombre real es Fausto M. Navarrete P., es un actor mexicano que ha participado en diversas producciones de televisión y teatro. Su trabajo más reconocido en la pantalla chica ha sido en episodios del programa La Rosa de Guadalupe, uno de los formatos más populares de la televisión mexicana.

Actualmente, el actor continúa recibiendo atención médica y mantiene abierta su campaña de donaciones mientras enfrenta esta segunda etapa de su tratamiento oncológico.

