Hallan muerta a Daniela Zuleta, Sobrina del Rey del Vallenato Iván Zuleta: Tenía 15 años

La ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta. La joven tenía 15 años y estudiaba en el colegio Gimnasio del Norte de esa ciudad.

¿Qué le pasó a Daniela Zuleta?

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda la tarde del 9 de marzo. Sus familiares reaccionaron de inmediato y la trasladaron de urgencia a la Clínica Erasmo, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

Tras su muerte, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, mientras que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se encargará de determinar con exactitud las causas del fallecimiento.

La posible causa de muerte que investigan las autoridades

Hasta ahora, la causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, entre las primeras hipótesis que han circulado se menciona la posibilidad de que la joven hubiera sufrido una broncoaspiración mientras dormía, lo que habría provocado el trágico desenlace.

Las autoridades forenses continúan realizando los estudios correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si esta versión coincide con los resultados de la autopsia.

Dolor en la familia Zuleta y en el mundo del vallenato

La noticia provocó una ola de condolencias entre familiares, amigos y figuras del vallenato, quienes se han solidarizado con la familia Zuleta. Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a dos familias ampliamente conocidas en la región.

El colegio donde estudiaba la joven también expresó su pesar en un comunicado, destacando el cariño que compañeros y docentes sentían por ella y enviando un mensaje de apoyo a su familia en este difícil momento.

