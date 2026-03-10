Heeseung Se Va de ENHYPEN: ¿Qué Pasó y Por Qué Dejará al Grupo de K-Pop? Esto Es lo Que Se Sabe

El mundo del K-pop recibió una noticia inesperada hoy 10 de marzo de 2026: Lee Heeseung, uno de los integrantes más reconocidos de ENHYPEN, anunció que dejará oficialmente la agrupación.

La salida fue confirmada por la agencia Belift Lab, que explicó que la decisión se tomó tras conversaciones profundas entre el cantante, los demás miembros y el equipo de management sobre el futuro artístico del grupo y los proyectos personales del idol.

Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

¿Por qué Heeseung deja ENHYPEN?

De acuerdo con la agencia, el cantante quiere explorar una visión musical propia que difiere del rumbo creativo actual del grupo. Tras analizar las agendas, proyectos y aspiraciones individuales, ambas partes concluyeron que lo mejor era que el artista siguiera su camino en solitario.

Belift Lab explicó que intentar equilibrar una carrera solista con las actividades del grupo podría afectar tanto los proyectos personales de Heeseung como la dinámica de ENHYPEN, por lo que decidieron separar las actividades de manera formal.

A pesar de su salida del grupo, el cantante seguirá bajo el mismo sello y ya trabaja en su primer álbum como solista.

El mensaje de Heeseung a los fans

Tras el anuncio, el idol compartió una carta dirigida a los fans en la que agradeció el apoyo recibido desde su debut en 2020 y aseguró que está trabajando para regresar pronto con nueva música.

En su mensaje, expresó que desea reencontrarse con el público “con una mejor versión de sí mismo”, dejando claro que la decisión responde a su crecimiento artístico y a su deseo de evolucionar como músico.

¿Qué pasará con ENHYPEN?

Tras la salida del cantante, ENHYPEN continuará sus actividades como grupo de seis integrantes: Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki.

La banda debutó en 2020 después del reality I-LAND y rápidamente se convirtió en uno de los grupos de K-pop más populares de su generación.

Aunque la noticia sorprendió a muchos fans, tanto la agencia como el propio artista pidieron apoyo para esta nueva etapa, mientras el grupo y Heeseung continúan sus carreras por caminos distintos.

Historias recomendadas:

The Mars Volta Cancela su Presentación en el Vive Latino 2026: ¿Habrá Reemplazo?

Melanie Martínez Anuncia Conciertos en México: Cuándo, Dónde y Cómo Comprar Boletos

¿Quién Es la Familia de Mafer, la Quinceañera que Tuvo a Belinda y J Balvin en Fiesta de Lujo?