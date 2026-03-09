The Mars Volta Cancela su Presentación en el Vive Latino 2026: ¿Habrá Reemplazo?

La banda estadounidense The Mars Volta canceló su participación en el Vive Latino 2026, uno de los festivales musicales más importantes de México, a pocos días de que se celebre el evento en la Ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado, el grupo liderado por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López no podrá presentarse en el festival debido a “circunstancias imprevistas”, sin que hasta el momento se hayan dado más detalles sobre la cancelación.

La noticia sorprendió a los fans, ya que la agrupación era una de las propuestas más esperadas del cartel de este año.

Vive Latino 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Festival de Música?

Una de las bandas más esperadas del festival

The Mars Volta estaba programada para presentarse el domingo 15 de marzo, dentro de la edición número 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, que se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival había anunciado previamente un lineup que incluye a artistas y bandas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Juanes, Cypress Hill y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros nombres destacados del rock y la música alternativa.

Para muchos asistentes, el regreso de The Mars Volta al festival representaba un momento especial, ya que la banda de rock progresivo fundada en 2001 se ha convertido en un referente del género y cuenta con una sólida base de seguidores en México.

¿Habrá reemplazo?

Hasta ahora, los organizadores del Vive Latino no han confirmado si otra banda ocupará el espacio que dejará The Mars Volta en el cartel.

No sería la primera modificación en la alineación del festival este año. Semanas atrás, el músico Moby también canceló su presentación y fue reemplazado por el DJ Steve Aoki.

Mientras tanto, el Vive Latino mantiene su programación para este fin de semana, con decenas de artistas que se presentarán en uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina.