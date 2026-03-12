La Influencer Cecilia Sopeña Sufre un Impactante Accidente: Así Resbaló por un Acantilado

La ciclista e influencer española Cecilia Sopeña vivió momentos de terror luego de sufrir un accidente mientras realizaba una ruta en bicicleta al borde de un acantilado.

El incidente quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales-

En las imágenes, captadas con una cámara 360 colocada en su bicicleta, se observa cómo Sopeña circula por un sendero estrecho y rocoso cercano al mar.

En un momento, la rueda de su bicicleta pierde tracción debido a la grava del terreno, lo que provoca que la ciclista resbale y se deslice peligrosamente hacia el borde del precipicio.

Durante el incidente, la influencer logra aferrarse a unas rocas y detener su caída justo antes de precipitarse al vacío, en una escena que fue descrita por algunos como un "milagro".

Después del susto, consiguió estabilizarse y recuperar su bicicleta sin sufrir lesiones graves.

El video también muestra a Nezha, la perrita que acompañaba a Sopeña durante la ruta. Nezha se acerca a ella después del accidente, mientras la ciclista intenta tranquilizarla después del accidente.

😱🚴‍♀️🐶 "Verdadero terror": la ciclista Cecilia Sopeña pierde el control de su bici, cae por un acantilado y su perra se lanza a rescatarla pic.twitter.com/UwDOSVfGR7 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 12, 2026

El video se vuelve viral… y desata polémica

La grabación del accidente acumuló miles de vistas y comentarios. Mientras algunos usuarios celebraron que la ciclista saliera ilesa, otros criticaron que realizara una ruta tan peligrosa sin equipo de protección como casco o guantes.

Incluso hubo internautas que cuestionaron la autenticidad del video, sugiriendo que el ángulo de la cámara podría haber exagerado la inclinación del terreno para generar más impacto en redes.

Ante las críticas, Sopeña publicó un mensaje dirigido a la comunidad ciclista, en el que reconoció que aparecer sin casco no fue un buen ejemplo y aseguró que el susto la hizo reflexionar sobre los riesgos que enfrentó durante la ruta.

Cecilia Sopeña, originaria de Cartagena, ha ganado popularidad en redes sociales por compartir rutas y experiencias relacionadas con el ciclismo.

Historias recomendadas: