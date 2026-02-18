Pasión de Cristo en Iztapalapa Recibe Certificado de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Unesco

La Pasión de Cristo en Iztapalapa, el Vía Crucis más conocido en México, recibió este miércoles 18 de febrero de 2026 el certificado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Andrés Morales, representante de la Unesco en México, destacó el valor cultural para Iztapalapa que tiene el Cerro de la Estrella y que la Pasión de Cristo hace historia.

Esta es la primera declaratoria que hace la Unesco a una práctica de México y más de Iztapalapa

De esta forma se le reconoce oficialmente como “una tradición comunitaria que reúne a los residentes locales en una expresión de fe, identidad y cultura”.

Así es el mayor viacrucis de México

Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una celebración que moviliza cada año a los ocho barrios originarios de esa alcaldía del oriente de Ciudad de México, donde las calles se transforman en escenarios bíblicos.

Es considerada la representación de Semana Santa que reúne al mayor número de personas del país y una de las mayores concentraciones religiosas de toda América Latina.

El año pasado, el 10 de diciembre de 2025, en la ciudad de Nueva Delhi, India, la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa entró a la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En ese entonces Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México afirmó que es “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”.

Es una tradición que ha sabido mantenerse viva a lo largo de generaciones, siempre desde la devoción y el compromiso colectivo. Un ejemplo vivo de cómo el patrimonio inmaterial une, inspira y fortalece a la comunidad

La Unesco reconoce a una tradición que, desde 1833, reúne a los habitantes de la alcaldía de la Ciudad de México.

¿Cómo surgió la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La Pasión de Cristo en Iztapalapa surgió como cumplimiento de una promesa al Señor de la Cuevita, una imagen venerada en dicha demarcación, luego de que la población superara una epidemia de cólera.

De manera formal, la representación inició en 1843, inspirada en el teatro evangelizador de tiempos virreinales y, desde entonces se realiza cada año.

La celebración comienza en diciembre, con los preparativos y la convocatoria a la comunidad. Participan los ocho barrios originarios de Iztapalapa: San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara.

Los habitantes locales colaboran como actores o en otros casos participan en la ambientación, decoración y organización logística previa a la Semana Santa.

La nominación para la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa fue impulsada mediante el esfuerzo conjunto del Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C. (COSSIAC), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la UCUVI y del INAH, por medio de su Dirección de Patrimonio Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa.

En 2023, la representación fue incorporada al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México.

