Inscripción de Pasión de Cristo en Iztapalapa en Lista UNESCO, Reconocimiento Histórico: Cultura

Este 11 de diciembre de 2025, los gobiernos federal y de la Ciudad de México (CDMX) celebraron la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Durante un evento especial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria de Cultura del Gobierno federal, Claudia Curiel, destacó que se trata de un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria.

Mientras que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, comentó que la representación de la Pasión de Cristo ya no solo es un tesoro de Iztapalapa, sino “un tesoro cultural del mundo, de Iztapalapa para el mundo”.

La UNESCO inscribió la Representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Con la designación, se implementarán las medidas de salvaguardia presentadas en la candidatura.

Además, se deberá apoyar a fortalecer su organización comunitaria, la preservación de su colección histórica, así como su sostenibilidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destacó que la Representación en Iztapalapa es una tradición que trasciende lo religioso y contribuye al ejercicio de los derechos culturales y a la cohesión social.

Señaló que durante 180 años se ha transmitido conocimiento simbólico, espiritual, histórico, teatral, artesanal y escenográfico mediante procesos organizativos comunitarios y familiares.

Iztapalapa, en el mapa mundial de las grandes tradiciones

Al hablar sobre la inscripción, Brugada Molina señaló que se trata de un reconocimiento que coloca a Iztapalapa en el mapa mundial de las grandes tradiciones comunitarias.

Reconoce la fuerza, identidad y permanencia cultural de los 8 barrios, del pueblo de Iztapalapa. A lo largo de 182 años, esta representación ha cruzado generaciones, ha resistido el cambio de los tiempos y fortalecido el sentido de pertenencia del pueblo originario.

Añadió que la representación de la Semana Santa ha permanecido gracias a la palabra viva, relatos, leyendas y enseñanzas trasmitidas entre padres, vecinos, actores, así como de comunidad a comunidad.

Al destacar que se trata de un logro de los 8 barrios, pidió a los pobladores sentirse orgullosos de que “el nombre de Iztapalapa se inscribe en lo más alto de la memoria de la humanidad, de la cultura de la humanidad”.

Con información de N+.

