Dan Sentencia Condenatoria contra "Fer Italia", Generador de Contenido, por Violación de Menor

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena en contra del generador de contenido, Luis Fernando "N", mejor conocido como “Fer Italia”, quien en redes sociales ha presumido que es amigo de 'Fofo Marquéz', hoy viernes 13 de marzo de 2026, se dio a conocer que se acreditó su participación en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años en Huixquilucan.

Así se dictó sentencia condenatoria contra “Fer Italia”

La audiencia contra el generador de contenido, “Fer Italia”, se realizó en los juzgados de Tlalnepantla. Ahí, la autoridad judicial dictó sentencia de condena en contra de este individuo, por hechos ocurridos en agravio de una adolescente a quien habría agredido en dos ocasiones al interior de un domicilio localizado en la colonia Constituyentes de 1917 ubicado en el municipio de Huixquilucan.

"Fer Italia" amenazó a la víctima con difundir videos y fotografías

Uno de los hechos fue cometido el 11 de enero de 2024 , cuando el probable implicado, con base en engaños, trasladó a la víctima a la vivienda referida, en donde habría cometido la violación .

, cuando el probable implicado, con base en engaños, . Posteriormente, el 22 de marzo de 2024, el investigado presumiblemente amenazó a la víctima con difundir videos y fotografías supuestamente de índole sexual de ella, además de que de nueva cuenta la llevó al domicilio referido para agredirla sexualmente.

Una vez que estos hechos fueron del conocimiento de esta Institución, fue iniciado un expediente de investigación y se recabaron datos de prueba, con los que el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra de Luis Fernando “N”.

¿Cuándo se conocerá la sentencia de Fer Italia?

Luis Fernando “N”, permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, quien tras proceso legal determinó su culpabilidad y el próximo martes 17 de marzo de 2026 será la continuación de audiencia para individualización de sanciones.

“Fer Italia” enfrenta segundo proceso por violación de su expareja sentimental

Además,”Fer Italia”, enfrenta un segundo proceso judicial, ya que se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental, hechos que habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, otro el 27 de marzo del año 2022 y la tercera agresión sexual la habría cometido el 10 de enero de 2023 en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan.

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¿Quién es Fer Italia?

"Fer Italia" se dio a conocer por ser creador de contenido en redes sociales, donde principalmente publicaba su estilo de vida, del que presumía grandes lujos. Posteriormente, lanzó algunas canciones.

En generador de contenido contaba con casi 4 millones de seguidores en Instagram. Entre sus amistades se encontraba el influencer “Fofo” Márquez, quien también se encuentra en prisión desde abril de 2024.

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Con información de N+