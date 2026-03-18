Protesta de la CNTE en Tijuana Afecta Acceso en El Chaparral; Anuncian más Movilizaciones

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron la mañana de este miércoles en Tijuana, como parte del paro nacional para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Desde las 9:00 de la mañana, el contingente se reunió en la glorieta Cuauhtémoc, desde donde inició su desplazamiento hacia la garita de El Chaparral.

Noticia relacionada: Marcha de la CNTE Hoy: Así se Ve Refoma por Cierres Viales

Realizan cierres y generan afectaciones viales

Al arribar a la zona fronteriza, los manifestantes llevaron a cabo cierres intermitentes a la circulación en dirección de San Diego hacia Tijuana, donde informaron que permanecerían por al menos tres horas.

De manera preventiva, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron el cierre de las puertas de entrada a México, para resguardar la zona.

En punto de las 11:08 de la mañana los docentes se retiraron nuevamente en dirección a la glorieta Cuahutémoc, por lo que la circulación en la garita El Chaparral volvió a la normalidad.

Durante la protesta, integrantes de la CNTE señalaron que alrededor de 30 mil docentes en Baja California no reciben las prestaciones correspondientes, además de que las mesas de trabajo con autoridades se encuentran detenidas.

Anuncian continuidad de movilizaciones

Los manifestantes indicaron que no hay una hora definida para retirarse de la zona y adelantaron que las movilizaciones continuarán en los próximos días.

Para este jueves 19, se prevé una protesta en la caseta de cobro Tecate–Tijuana, mientras que el viernes 20 las acciones se trasladarán a la carretera transpeninsular en San Quintín.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones en la circulación.

Afectaciones en autopista Interestatal 805 en San Diego

Debido a la manifestación de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Educación en la Garita El Chaparral, se ha presentado un tránsito vehicular considerable en la autopista Interestatal 805 en dirección sur de algunos metros antes de la salida a la Avenida Palm.

Camiones de carga pesada que se dirigen a Otay Mesa rumbo a la garita comercial, se han visto afectados ya que otros vehículos se dirigen a la garita en esa zona para salir hacia Tijuana.

Historias recomendadas:

Información Perla Velázquez y Antonio Álvarez

APG