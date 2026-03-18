Desaparece Adolescente tras Salir de su Domicilio en Ensenada; Activan Búsqueda
La menor Elsa Olivero Mendoza, de 16 años, fue vista por última vez el 15 de marzo en el rancho Cárdenas, ejido Esteban Cantú
Una adolescente de 16 años de edad, identificada como Elsa Olivero Mendoza, fue reportada como desaparecida tras salir de su domicilio en el rancho Cárdenas, ubicado en el ejido Esteban Cantú, en el municipio de Ensenada.
¿Cuándo fue vista por última?
De acuerdo con el reporte, la menor fue vista por última vez el pasado 15 de marzo, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.
Al momento de su desaparición, Elsa Olivero vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra con letras grises y tenis negros, por lo que autoridades difundieron estos datos para facilitar su identificación.
Autoridades hacen un llamado a la población para colaborar en su localización.
Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada al número de emergencias 9-1-1 o de forma anónima al 089.
Información Diego Robles
