No Habrá Luz en Zonas de Ensenada por 8 Horas ¿Cuándo Será y Desde Qué Hora?

La Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica en diversas comunidades del municipio de Ensenada como parte de una jornada de mantenimiento programada para mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región. La medida forma parte de trabajos técnicos que requieren la interrupción del flujo eléctrico en ciertas zonas específicas.

De acuerdo con la información proporcionada, la interrupción afectará a comunidades como Maneadero (Parte Alta), Santo Tomás, El Zorrillo y El Ajusco, donde se llevarán a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Estas acciones están orientadas a optimizar el funcionamiento del sistema y prevenir posibles fallas futuras en el suministro.

La dependencia explicó que este tipo de trabajos requieren condiciones controladas para garantizar tanto la seguridad del personal como la efectividad de las labores, por lo que es necesario realizar la suspensión del servicio durante el tiempo que duren las maniobras técnicas en las líneas eléctricas.

¿Hasta que hora se restablecerá el servicio de energía eléctrica en Ensenada?

Será hasta el miércoles 18 de marzo de 2026 cuando se lleve a cabo esta interrupción programada, con un horario establecido de 09:00 a 17:00 horas, lo que representa una duración aproximada de ocho horas en las zonas señaladas. Durante este periodo, los usuarios de las comunidades mencionadas permanecerán sin suministro eléctrico.

La Comisión señaló que la suspensión se realiza bajo protocolos de seguridad que exigen trabajar con las líneas desenergizadas, con el objetivo de evitar riesgos para las cuadrillas encargadas del mantenimiento. Estas condiciones son necesarias para que las labores puedan ejecutarse de manera adecuada.

Asimismo, se indicó que los usuarios que requieran realizar algún reporte, aclaración o consulta relacionada con esta interrupción pueden comunicarse al número 071, habilitado como canal de atención para este tipo de situaciones.

La interrupción programada forma parte de las acciones de mantenimiento que se desarrollan en la región, afectando temporalmente a varias comunidades del municipio. Una vez concluidos los trabajos, se espera la reanudación del servicio eléctrico en las zonas intervenidas.

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Información de Diego Robles | N+

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