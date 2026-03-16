Encuentran Hombre Tendido en el Suelo con Herida de Bala en la Cabeza en Maneadero

La mañana de este lunes 16 de marzo, alrededor de las 08:30 horas, fue localizado sin vida un hombre en la delegación de Maneadero, en Ensenada, luego de que autoridades atendieran un reporte del C5 sobre una persona tirada que no respondía al llamado en las inmediaciones de la carretera estatal hacia La Bufadora y la calle Benito Juárez. El hallazgo ocurrió en un área de parcelas, a la altura del Rancho Magaña.

Al arribar, los oficiales confirmaron que se trataba de un hombre tendido en el suelo, quien vestía pantalón negro y chamarra azul. Debido a que presentaba una lesión visible en la región de la cabeza, se solicitó de inmediato la presencia de paramédicos para su valoración.

Encuentran a hombre sin vida tirado sobre la calle en Ensenada.

Minutos después, paramédicos acudieron al sitio y, tras realizar la revisión correspondiente, determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue descrita como un masculino de aproximadamente 50 años de edad, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad.

Conforme avanzaron las diligencias en el lugar, se indicó que el hombre presentaba lesiones en la cabeza presuntamente producidas por proyectil de arma de fuego. Además, se señaló que vestía un solo zapato negro con suela blanca, lo que formó parte de las características observadas durante el levantamiento de información en la escena.

Ante estos hechos, las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar indicios y facilitar las labores de investigación. En el sitio se mantuvo presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Policía Municipal de Ensenada y personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Las instancias correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras el sitio permaneció bajo resguardo. Se espera que en próximas horas se den a conocer más detalles sobre el hallazgo.

Historias recomendadas:

Información de Diego Robles | N+

RCP