Localizan a Salvo a Niño de 3 Años tras 12 Horas de Búsqueda en Sierra de Mexicali

La mañana de este lunes 16 de marzo, alrededor de las 7:00 horas, equipos de emergencia y autoridades se concentraron en un punto estratégico de búsqueda en la sierra cercana al ejido Hipólito Rentería, en Mexicali, tras el reporte de la desaparición de José, un niño de tres años de edad. El menor había sido reportado como extraviado por su familia desde la tarde del domingo, lo que generó un operativo de búsqueda en la zona serrana.

De acuerdo con información compartida por corporaciones participantes, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de Mexicali, grupos de rescate, así como la Policía Municipal de Mexicali, el menor presuntamente se encontraba paseando con un tío y una adolescente a bordo de una motocicleta cuando, en un descuido, José se extravió.

Varios grupos y colectivos se unieron a la búsqueda del menor reportado como extraviado.

Durante la madrugada y primeras horas del día, los equipos de emergencia regresaron al sitio donde se consideraba que el menor pudo haberse separado del grupo. El trayecto recorrido por la motocicleta fue considerado un punto clave para la búsqueda, por lo que se realizaron recorridos en esa área mientras continuaban llegando más elementos para ampliar el operativo.

Al mismo tiempo, personal de la Comisión de Búsqueda de Baja California acudió al lugar para sumarse a las labores. También se informó que estaba programada una búsqueda con colectivos de madres de personas desaparecidas, quienes decidieron destinar ese día para apoyar en la localización del menor y reforzar el operativo en la zona serrana.

Mientras se organizaba la estrategia para continuar con el rastreo durante la jornada, un reporte por radio interrumpió las actividades. En la comunicación se informó que el niño había sido localizado, lo que movilizó a quienes se encontraban en el punto de coordinación hacia el lugar señalado.

El menor fue localizado por una familia en Mexicali.

El menor fue encontrado frente a un domicilio. Según relataron, al enterarse de la desaparición y al tener un hijo de la misma edad, decidieron salir por su cuenta a buscar al niño. Tras localizarlo, José fue resguardado en una unidad policiaca donde posteriormente fue revisado por los cuerpos de emergencia.

Luego de la valoración médica inicial, el menor fue entregado a su madre en el mismo sitio. De acuerdo con lo mencionado por la familia que lo encontró, el niño permaneció extraviado durante más de 12 horas en una zona donde hay presencia de jaurías de perros y coyotes, sin que resultara lesionado.

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Información de David Mena | N+

RCP