Hombre Muere Electrocutado Cuando Podaba Un Árbol Frente a su Casa en Mexicali

Un hombre murió electrocutado la mañana de este lunes 16 de marzo en la colonia Hidalgo, en Mexicali, luego de presuntamente recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda en un árbol frente a su vivienda. El accidente se registró sobre la calle 49, donde vecinos alertaron a las autoridades al percatarse de que la víctima había quedado atrapada entre las ramas del árbol tras el incidente.

De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho ocurrió durante las primeras horas del día cuando el hombre se encontraba realizando trabajos de corte en un árbol ubicado frente a su domicilio. Tras la descarga eléctrica, la persona quedó inmovilizada en lo alto del árbol, situación que fue observada por residentes de la zona, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron diversas corporaciones para atender la emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Mexicali, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali se trasladaron hasta la calle 49, donde comenzaron a realizar las maniobras necesarias para poder acceder al punto donde se encontraba el hombre.

Hombre muere electrocutado cuando cortaba las ramas de un árbol frente a su casa en Mexicali.

Las labores de rescate se concentraron en retirar el cuerpo que permanecía entre las ramas del árbol. Los equipos de emergencia trabajaron en el sitio con el objetivo de extraerlo de forma segura, ya que se encontraba en una zona elevada que dificultaba el acceso inmediato.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima fue identificada como Roberto. Las personas que se encontraban en el área señalaron que el hombre presuntamente estaba realizando labores de poda cuando ocurrió la descarga eléctrica que provocó el accidente.

El hecho fue atendido por las autoridades que acudieron al sitio tras el reporte ciudadano. Después de las maniobras realizadas para retirar el cuerpo, comenzaron las investigaciones para esclarecer el caso.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP