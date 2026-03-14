Hallan Cuerpo en Descomposición y con Huellas de Violencia Dentro de Camioneta en Tijuana

Un hecho violento se registró este sábado en Tijuana, luego de que autoridades localizaran el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición dentro de una camioneta.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Tercera, en la colonia Roberto de la Madrid, donde vecinos de la zona reportaron a las autoridades que de un vehículo estacionado emanaba un fuerte olor fétido.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y al revisar la camioneta localizaron el cuerpo de una persona, el cual además presentaba huellas de violencia.

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Víctima permanece sin identificar

Hasta el momento, las autoridades no han logrado confirmar la identidad de la víctima.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso, mientras que las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Información Carolina Vázquez

APG