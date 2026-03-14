Incendio en Comercio de la Zona Centro Moviliza a Bomberos en Ensenada

Un incendio se registró la mañana de este sábado en un comercio ubicado en la intersección de las calles Octava y Alvarado, en la Zona Centro de Ensenada, lo que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro presuntamente se originó en un establecimiento dedicado a trabajos de rectificación, lo que generó una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar y actualmente realizan maniobras para controlar y sofocar las llamas, con el objetivo de evitar que el fuego se propague a negocios cercanos.

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Autoridades mantienen acordonada la zona

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas, ni se han dado a conocer las causas que originaron el incendio.

La zona permanece acordonada por las autoridades mientras continúan las labores de emergencia.

Las autoridades indicaron que la información se mantiene en proceso, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el incidente.

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Información Patricia Lafarga

APG