Perro es Rescatado por Bomberos Tras Caer Dentro de Fosa Séptica en Camalú

Durante el pasado fin de semana, elementos del Cuerpo de Bomberos de San Quintín atendieron un reporte realizado por una mujer residente del fraccionamiento Martínez, en la delegación de Camalú, en el municipio de San Quintín. La ciudadana solicitó apoyo luego de escuchar el llanto de un perro que aparentemente se encontraba atrapado en una fosa séptica dentro de una construcción ubicada a un costado de su domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada en el reporte, la fosa formaba parte de trabajos de construcción que se realizaban en el lugar. La vecina explicó a las autoridades que desde su vivienda se escuchaban los lamentos del animal, lo que generó preocupación al sospechar que el perro había caído dentro de la excavación y no podía salir por sus propios medios.

Rescatan a perro tras caer dentro de fosa séptica en Camalú.

Tras recibir la llamada de auxilio, las autoridades activaron un operativo para atender la situación. Una unidad del cuerpo de bomberos fue enviada al sitio, acompañada por integrantes de Rescate Voluntarios Camalú, quienes acudieron con el equipo necesario para realizar labores de rescate en espacios reducidos o excavaciones profundas.

Al llegar al punto señalado, los rescatistas verificaron la situación y confirmaron la presencia del animal dentro de la fosa séptica. Según se indicó, el perro habría permanecido en ese lugar aproximadamente dos días antes de que se solicitara el apoyo de las corporaciones de emergencia.

Los equipos de rescate iniciaron las maniobras utilizando herramientas y equipo especializado para poder acceder a la fosa sin poner en riesgo al animal ni a los propios rescatistas. La operación requirió coordinación entre los elementos que participaron en la intervención para lograr una extracción segura.

Después de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sacar al perro del interior de la excavación. El animal fue recuperado sin que se reportaran lesiones visibles, lo que permitió que la intervención concluyera con un resultado favorable.

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Información de Diego Robles | N+

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