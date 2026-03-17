Prevén Calor Extremo con Sensación Térmica Superior a 43 °C en Mexicali
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Autoridades de Protección Civil alertaron por un incremento significativo en las temperaturas en Mexicali entre miércoles y viernes
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Autoridades de Protección Civil Municipal advirtieron sobre un incremento significativo en las temperaturas en Mexicali y su valle, debido a la presencia de un sistema de alta presión que afectará la región durante los próximos días.
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Pronostican calor extremo durante varios días
El director de Protección Civil Municipal, René Salvador Rosado, informó que entre miércoles y viernes podrían registrarse temperaturas máximas de hasta 42 grados centígrados, con una sensación térmica superior a los 43 °C.
Aunque el verano aún no inicia oficialmente, este fenómeno provocará un periodo de calor extremo de tres a cuatro días en la región.
Emiten recomendaciones a la población
Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar la exposición prolongada al sol, así como a mantenerse bien hidratados.
También pidieron extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y mascotas, al ser los sectores más vulnerables ante las altas temperaturas.
Protección Civil recomendó además no ingresar a zonas desérticas, ya que las condiciones climáticas podrían representar un riesgo para la salud y la seguridad de las personas.
Las autoridades se mantienen atentas a la evolución del clima y reiteraron el llamado a la ciudadanía a seguir las indicaciones preventivas.
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Información Miguel Galindo
APG