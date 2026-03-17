Incendio en la colonia Leandro Valle Consume Varias viviendas en Tijuana

Un incendio se registró la mañana de este martes en la colonia Leandro Valle, en el municipio de Tijuana, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió sobre la calle Jazmín, donde aproximadamente seis viviendas resultaron con perdidas totales a causa del fuego.

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Bomberos trabajan en el lugar

Al sitio acudieron elementos de las estaciones 12 y 5 del Cuerpo de Bomberos, quienes se encuentran realizando labores para controlar y sofocar las llamas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas a consecuencia del incendio.

Las autoridades informaron que la información continúa en proceso, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el incidente.

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Información Pamela Mercado

APG