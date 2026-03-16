Padre e Hijo Pierden la Vida tras Volcar en la Carretera Escénica Ensenada-Tijuana

Dos personas murieron en un accidente registrado el pasado 15 de marzo en el kilómetro 82 de la carretera escénica Ensenada‑Tijuana, hecho que también dejó a dos personas lesionadas. El incidente ocurrió cuando un vehículo tipo pick-up terminó volcado sobre la vialidad, situación que movilizó a las autoridades y generó afectaciones al tránsito en la zona.

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades, las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor y Luis, padre e hijo de 55 y 36 años de edad respectivamente. Ambos viajaban a bordo del pick-up que quedó volcado tras el accidente, donde además quedaron atrapados dentro de la unidad.

El hecho ocurrió en uno de los tramos de esta carretera que conecta a Ensenada con Tijuana, una de las rutas más transitadas entre ambos municipios. Tras el reporte del incidente, se registró la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades para atender la situación y realizar las labores correspondientes en el sitio.

Padre e hijo pierden la vida tras sufrir una volcadura en la carretera escénica Ensenada-Tijuana.

Durante las primeras horas posteriores al accidente se confirmó que el percance no solo involucró al vehículo pick-up. En el mismo hecho también participó un automóvil tipo sedán en el que viajaban otras dos personas, quienes resultaron lesionadas y requirieron atención tras el impacto.

La información oficial indicó que las dos víctimas mortales quedaron atrapadas dentro del pick-up que terminó volcado sobre la carretera, situación que complicó las labores en el lugar. Con el paso de las horas se confirmó la identidad de los fallecidos, quienes eran familiares directos.

El accidente generó además afectaciones en la circulación vehicular en la zona. Como parte de las medidas implementadas tras el percance, se realizó el cierre de la carretera a partir de la caseta San Miguel, lo que obligó a desviar a los conductores que se dirigían hacia Tijuana.

Debido a esta medida, los viajeros fueron canalizados hacia la carretera libre mientras se atendía el incidente y se realizaban las diligencias correspondientes. El hecho dejó como saldo dos personas fallecidas y dos más lesionadas, además de provocar interrupciones en la circulación en este tramo de la carretera escénica.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP