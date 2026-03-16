Inauguran el Segundo Piso del Viaducto Elevado de Tijuana, BC; Este es el Recorrido Completo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, inauguró este 16 de marzo 2026, una de las obras más importantes en cuanto a movilidad para los tijuanenses: el Segundo Piso del Viaducto Elevado.

A través de una videollamada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Marina del Pilar, indicó que se trata de la obra, sin duda, la más importante que se ha construido en la historia de Baja California.

"Lo estamos inaugurando en su totalidad desde el Aeropuerto de Tijuana hasta Playas de Tijuana, de Playas de Tijuana al Aeropuerto".

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Señaló que este sueño se convirtió en realidad para Tijuana, la cual transformará la vida de miles de personas, ya que, cada minuto que una familia ahorre en el tráfico será un minuto más para su vida.

"El Viaducto Elevado no es solo concreto y acero; es tiempo para las familias que recuperan, es calidad de vida, es desarrollo y es justicia para una ciudad que mueve la economía de México desde la frontera".

En tanto, agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional, que participaron en la construcción del segundo piso.

"Gracias por demostrar que cuando las instituciones trabajamos con responsabilidad y coordinación, los resultados se ven y se sienten en la vida de la gente".

A la presidenta Sheinbaum también le agradeció su apoyo, y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Segundo Piso del Viaducto Elevado de Tijuana

Este proyecto consistió de 11.4 kilómetros de una vía de 2 carriles por sentido.

Tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos.

La obra se dividió en dos etapas:

La primera de 7.2 kilómetros de longitud, desde la garita y la zona centro de la ciudad a la carretera que conduce a las playas de Tijuana.

Incluye un túnel vehicular de un kilómetro de longitud.

La segunda etapa de 4.2 kilómetros, prolonga la vialidad hasta el aeropuerto de Tijuana y reduce a 12 minutos un recorrido regular de 34 minutos.

El diseño se adecua a las condiciones geológicas del área con los métodos de construcción más avanzados y diversas técnicas modernas.

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