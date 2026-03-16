De Meme del Real al Sonido Cóndor: Artistas y Horarios del Festival Noche de Primavera 2026 CDMX

El festival Noche de Primavera 2026 en CDMX está muy cerca, por lo que te dejamos toda la información para que planees el itinerario y puedas disfrutar de todos los conciertos gratuitos que van desde el rock hasta bailes sonideros; estos son los detalles.

Las autoridades capitalinas aseguran que se trata de uno de los eventos más esperados del año, debido a la grann oferta musical que presenta. La Secretaría de Cultura local asegura que el objetivo es acercar las actividades artísticas de entrada libre en espacios públicos.

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Ahora bien, debes tomar en cuenta que Noche de Primavera 2026, reúne a los mejores exponentes de diversos géneros musicales, ya que te vas a encontrar propuestas sonideras, hasta la electrónica, ska, rock y reggaetón.

Para que te des una idea de toda la oferta que podrás disfrutar en esta edición que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo, se prevé que el espectáculo se realice en 20 sedes y participen 75 grupos y 450 artistas, en su mayoría mujeres.

Pero ojo, porque también se contempla la participación de 18 invitados internacionales, lo que convierte el festival en uno de los encuentros multiculturales más importantes.

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¿Qué artistas se presentarán en Noche de Primavera 2026 en CDMX?

Es momento de que prepares tu agenta y armes el plan con tus personas favoritas para bailar música sonidera, rock, música electrónica o techno. Esta es la cartelera completa del Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX:

Sábado 21 de marzo

Zócalo capitalino - Gran Baile de Sonideros y Sonideras - 12:00 a 24:00 horas

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69

Sonido del amor

Sonido Gatubela

El junior ritmo y sorpresa

Alis Pedraza la Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía

Sonido Cóndor

Monumento a la Revolución - Rock clásico

Los Lobos (EUA)

Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Kerigma

Meme del Real

Monumento a Beethoven - Alternativo

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado (Argentina)

Bella Litsa (Estados Unidos)

Los Hermanos Menores (Colombia)

Black Panthera de (Brasil)

Kiosko Alameda - Fusión latina

Amandititita

Pablito Mix

Pauli Bohemio

La China Sonidera

Piñata Protest

Plaza Manuel Tolsá - Electrónica

Sickick (Canadá)

Retro Cassetta (Marruecos)

Tarsius (Filipinas)

Fat Hamster & Kang New (Corea del Sur)

Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera

Colectivos de poesía y exponentes del hip hop como el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, uno de los íconos del hip hop y el freestyle en México, para hacer de esa esquina un punto de expresión de la voz y la palabra.

La Cañada en Los Dinamos - House - Techno (Rave + campamento) 16:00 horas a 6:00 am

Dishype

Bluecommand

Los eclipses

Sotomayor

Centavrvs

Evissimax

Mari Sakurai

Domingo 22 de marzo

El Festival Noche de Primavera 2026 se extiende a toda la ciudad con "Cuícatl: La Ciudad que Suena", con 14 sedes, 25 grupos, 12 de ellos con fuerte presencia femenina, y 7 grupos internacionales. Prepárate para disfrutar del jazz, rock, electrónica, tradicional, reggae, ska, metal, experimental, pop, hip hop y reggaetón.

Jeanette Macari

Celso Duarte

Laboratorios Moreno

F-MACK

Rockotitlán Chilli Stars

Mirror Revelations

Luisa Almaguer

Ra La Culebra

Antiánima

Electrify

She No More

Cemican

Mad Warriors

Fat Hamster & Kang New

Jorjais

Xiuhtezcatl

Cinthya Morado

Yorka

Francisco Lelo de Larrea

Chechi de Marcos

Olivia García

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