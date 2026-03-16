De Meme del Real al Sonido Cóndor: Artistas y Horarios del Festival Noche de Primavera 2026 CDMX
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El festival Noche de Primavera 2026 en CDMX, tiene muchas sorpresas para los asistentes. Estos son todos los artistas y horarios en los que podrás verlos gratis
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El festival Noche de Primavera 2026 en CDMX está muy cerca, por lo que te dejamos toda la información para que planees el itinerario y puedas disfrutar de todos los conciertos gratuitos que van desde el rock hasta bailes sonideros; estos son los detalles.
Las autoridades capitalinas aseguran que se trata de uno de los eventos más esperados del año, debido a la grann oferta musical que presenta. La Secretaría de Cultura local asegura que el objetivo es acercar las actividades artísticas de entrada libre en espacios públicos.
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Ahora bien, debes tomar en cuenta que Noche de Primavera 2026, reúne a los mejores exponentes de diversos géneros musicales, ya que te vas a encontrar propuestas sonideras, hasta la electrónica, ska, rock y reggaetón.
Para que te des una idea de toda la oferta que podrás disfrutar en esta edición que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo, se prevé que el espectáculo se realice en 20 sedes y participen 75 grupos y 450 artistas, en su mayoría mujeres.
Pero ojo, porque también se contempla la participación de 18 invitados internacionales, lo que convierte el festival en uno de los encuentros multiculturales más importantes.
¿Qué artistas se presentarán en Noche de Primavera 2026 en CDMX?
Es momento de que prepares tu agenta y armes el plan con tus personas favoritas para bailar música sonidera, rock, música electrónica o techno. Esta es la cartelera completa del Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX:
Sábado 21 de marzo
Zócalo capitalino - Gran Baile de Sonideros y Sonideras - 12:00 a 24:00 horas
- Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
- Sonido Gallito
- Sonido Bongonee
- Fiesta Tropical
- Sonido ErreStar
- Sonido 69
- Sonido del amor
- Sonido Gatubela
- El junior ritmo y sorpresa
- Alis Pedraza la Sabanera
- Sonido Rumbero
- Sonido Superestrella
- Sonido Fostermanía
- Sonido Cóndor
Monumento a la Revolución - Rock clásico
- Los Lobos (EUA)
- Cecilia Toussaint
- Guillermo Briseño
- Kerigma
- Meme del Real
Monumento a Beethoven - Alternativo
- La Tremenda Korte
- Santiago Motorizado (Argentina)
- Bella Litsa (Estados Unidos)
- Los Hermanos Menores (Colombia)
- Black Panthera de (Brasil)
- Kiosko Alameda - Fusión latina
- Amandititita
- Pablito Mix
- Pauli Bohemio
- La China Sonidera
- Piñata Protest
- Plaza Manuel Tolsá - Electrónica
- Sickick (Canadá)
- Retro Cassetta (Marruecos)
- Tarsius (Filipinas)
- Fat Hamster & Kang New (Corea del Sur)
Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera
Colectivos de poesía y exponentes del hip hop como el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, uno de los íconos del hip hop y el freestyle en México, para hacer de esa esquina un punto de expresión de la voz y la palabra.
La Cañada en Los Dinamos - House - Techno (Rave + campamento) 16:00 horas a 6:00 am
- Dishype
- Bluecommand
- Los eclipses
- Sotomayor
- Centavrvs
- Evissimax
- Mari Sakurai
Domingo 22 de marzo
El Festival Noche de Primavera 2026 se extiende a toda la ciudad con "Cuícatl: La Ciudad que Suena", con 14 sedes, 25 grupos, 12 de ellos con fuerte presencia femenina, y 7 grupos internacionales. Prepárate para disfrutar del jazz, rock, electrónica, tradicional, reggae, ska, metal, experimental, pop, hip hop y reggaetón.
- Jeanette Macari
- Celso Duarte
- Laboratorios Moreno
- F-MACK
- Rockotitlán Chilli Stars
- Mirror Revelations
- Luisa Almaguer
- Ra La Culebra
- Antiánima
- Electrify
- She No More
- Cemican
- Mad Warriors
- Fat Hamster & Kang New
- Jorjais
- Xiuhtezcatl
- Cinthya Morado
- Yorka
- Francisco Lelo de Larrea
- Chechi de Marcos
- Olivia García
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EPP