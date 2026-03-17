Salvavidas Rescatan a Niña que Tenía Problemas para Nadar en Playa Hermosa

Elementos de salvavidas de la División de Rescate Acuático brindaron apoyo a una menor de 9 años en Playa Hermosa, en el municipio de Ensenada, luego de que presentara dificultades para salir del agua mientras se encontraba en la zona de playa. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia que se encontraban realizando labores de vigilancia en el área.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Bomberos de Ensenada, la menor fue auxiliada de manera oportuna por el personal de rescate acuático, quienes actuaron al percatarse de la situación que ponía en riesgo a la niña dentro del mar. La intervención se realizó en el mismo sitio, sin que fuera necesario trasladarla a otro punto.

Rescatan a menor que no podía salir del mar en Playa Hermosa, Ensenada.

Tras ser puesta a salvo, la menor fue valorada en el lugar por los mismos elementos de emergencia, quienes determinaron que no presentaba afectaciones que requirieran atención médica especializada. Posteriormente, fue entregada a sus familiares, quienes se encontraban en la zona al momento del incidente.

El hecho se registró mientras la menor se encontraba dentro del agua y enfrentó complicaciones para salir por sus propios medios, lo que derivó en la rápida acción de los salvavidas asignados a la vigilancia de la playa. La presencia de estos elementos permitió que la situación fuera atendida sin mayores consecuencias.

Aunque el incidente no derivó en lesiones, las autoridades señalaron la importancia de mantener supervisión constante sobre los menores que ingresan al mar, especialmente en zonas donde las condiciones pueden cambiar de manera repentina. La actuación inmediata del personal evitó que el hecho escalara a una situación de mayor riesgo.

Asimismo, se realizó un llamado a la población para atender en todo momento las indicaciones de los salvavidas y respetar las recomendaciones emitidas en playas. Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes acuden a espacios recreativos como Playa Hermosa.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP