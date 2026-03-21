Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue Sismo Este Sábado y Cuál Fue la Magnitud? | Últimas Noticias

En medio de la continua actividad sísmica que se registra en el territorio nacional, se han reportado sismos de intensidad media en México desde las primeras horas de este sábado 21 de marzo 2026. Si quieres saber las últimas noticias del temblor hoy y las más recientes actualizaciones del Sismológico Nacional, en N+ te llevamos la información en tiempo real.

Y es que a pesar de que no se activa la alerta sísmica, el sistema mexicano registra cada uno de los movimientos telúricos. Como te informamos recientemente, uno de los sismos de mayor intensidad sucedió en Guerrero el pasado 19 de marzo, con una magnitud 4.7.

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¿Dónde fue el temblor en México hoy 21 de marzo 2026?

El sismo más reciente que se ha registrado, hasta el momento, en México este sábado 21 de marzo 2026 tuvo epicentro a 114 kilómetros al suroeste de Tonalá. Chiapas. Ocurrió a las 8:08 horas y tuvo una magnitud de 4.1.

No se reportaron daños ni afectaciones por este movimiento.

Previamente, a las 6:14 horas, se registró un primer sismo este sábado en la misma región. El epicentro, a 31 kilómetros al suroeste de Tonalá. La magnitud de este evento fue de 4.1, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Hasta el momento, el temblor de mayor magnitud registrado hoy tuvo lugar a 104 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, a la 1:35, la madrugada de este 21 de marzo.

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