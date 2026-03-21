Taxista Atropella y Mata a Motociclista; Se Da a la Fuga en Río Churubusco Hoy

Un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta fueron atropellados por un taxista la mañana de este sábado 21 de marzo de 2026 en avenida Río Churubusco. Ella murió. Él resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

El fatal incidente vial se registró en el tramo de Circuito Interior que se ubica en la alcaldía Benito Juárez, a la altura del centro comercial Mitikah, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo que arrolló a la pareja de motociclistas huyó. Por su parte, el hombre que resultó lesionado fue trasladado al Hospital Balbuena.

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Tránsito lento por labores de servicios de emergencia

Servicios de emergencia han acordonado la zona y se encuentran realizando actividades periciales. El punto del incidente, en el cruce con avenida Universidad, se encuentra cerrado al tránsito vial en el acceso a carriles laterales desde centrales.

Por ello, se recomienda buscar alternativas viales si es que se busca tomar dicha incorporación. Hasta el corte de las 9:10 horas se reportó tránsito lento.

Video: Muere Motociclista Atropellado por Taxi en Avenida Río Churubusco, CDMX

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