Vinculan a Proceso a Maestro que Grabó Debajo de la Falda de su Alumna en Preparatoria de CDMX

El maestro que fue captado mientras grababa debajo de la falda de una de sus alumnas del Colegio del Valle, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, fue vinculado a proceso, así lo confirmó la Fiscalía de CDMX.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México se obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, en perjuicio de una estudiante de 16 años, por hechos ocurridos el 18 de marzo de 2026.

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Las investigaciones refieren que el imputado, quien se desempeñaba como profesor de inglés, solicitó durante una clase que las y los estudiantes pasaran uno a uno a su escritorio para entregar sus actividades.

“Mientras revisaba el trabajo de la víctima, habría colocado su celular debajo de la falda de la adolescente y captado imágenes sin su consentimiento”, indicó la Fiscalía.

Fue entonces cuando una compañera de la víctima grabó los hechos con su teléfono móvil y dio aviso a las autoridades escolares, quienes a su vez solicitaron la intervención de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Derivado de lo ocurrido, Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA) el mismo día”, señaló.

Video: Vinculan a Proceso a Enrique ‘N’, Profesor que Tomó Fotos Bajo la Falda de una Alumna

¿Qué pasará con el profesor que grabó a su alumna?

Luego de realizar diligencias ministeriales, incluido el análisis de videograbaciones aportadas por testigos y la realización de entrevistas, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado.

Por ello, en la audiencia inicial celebrada este viernes, la Fiscalía CDMX formuló la imputación y el juez determinó la situación jurídica de Enrique “N”, por lo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía CDMX actúa de manera inmediata ante hechos que vulneran la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes”, refirió la institución.

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EPP