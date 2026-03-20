CNTE Retira Plantón del Zócalo: ¿Habrá Bloqueos Este Sábado 21 de Marzo de 2026 en CDMX?

Los maestros de la CNTE realizaron hoy nuevas movilizaciones en la CDMX, por lo que sus bloqueos provocaron caos vial este viernes, pero, ¿continuarán los cierres este sábado 21 de marzo de 2026? Toma nota por si tienes planes para este fin de semana.

Esta semana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso en marcha su paro nacional de 72 horas, con la finalidad de exigir a las autoridades que atiendan sus demandas relacionadas con las condiciones laborales de los docentes.

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Por ello, en varios estados del país se suspendieron las clases, además, de que los contingentes de maestros viajaron hasta la Ciudad de México para instalar un plantón en el Zócalo.

Sin embargo, sus protestas no se quedaron en este punto, ya que durante estos tres días se desplazaron a lugares clave para la movilidad de los capitalinos donde bloquearon avenidas principales como Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Lo anterior no solo afectó a miles de automovilistas, también a usuarios del transporte público. Debido a que hubo cierres parciales en estaciones de la Línea 7, 1 y 4 del Metrobús. Esto obligó a las personas a tener que caminar largos tramos y buscar otras opciones de traslado para llegar a sus destinos.

Este día las movilizaciones se enfocaron en las inmediaciones de las instituciones de Afore, las cuales se ubican en distintos puntos de Paseo de la Reforma, por lo que de nueva cuenta los ciudadanos vivieron una mañana de caos y retrasos.

Video: Integrantes de la CNTE Comienzan a Retirarse de Reforma en Cuauhtémoc, CDMX

¿CNTE hará nuevos bloqueos mañana 21 de marzo de 2026?

Luego de varias horas de protestar en el exterior de las instituciones de ahorro para el retiro de los trabajadores, alrededor del mediodía los maestros se retiraron hacía sus campamentos en el Zócalo de CDMX.En la Plaza de la Constitución permanecieron al interior de sus casas de campaña, después, a las 15:00 horas comenzaron con el retiro del plantón, por lo que se prevé que durante el resto de la tarde y noche se registre movilización en las inmediaciones con camiones de pasajeros y otros vehículos para transportar sus pertenencias.

Sin embargo, señalaron que sus demandas no fueron atendidas por las autoridades, por lo que es probable que realicen nuevas manifestaciones en los próximos días sin que hayan detallado a partir de cuando. Por lo tanto, no se tiene previsto ninguna marcha de la Coordinadora para este sábado 21 de marzo de 2026. En N+ te estaremos informando sobre las próximas movilizaciones de la CNTE en la CDMX.

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