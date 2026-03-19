¿Quién es Mónica Zambada, Liberada y Entregada a Familiares Tras Fuerte Operativo en Sinaloa?

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, fue liberada y entregada a sus familiares hoy luego de un fuerte operativo en Sinaloa, pero, ¿quién es y por qué no fue detenida? Esto informaron las autoridades? Este es su perfil.

Este jueves 19 de marzo se realizó una intensa movilización de fuerzas armadas en la sindicatura de El Salado, en la zona de El Álamo. El objetivo era capturar a un sujeto identificado como “El 19”, perteneciente a la facción de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

Noticia relacionada: En un Operativo en Sinaloa 11 Delincuentes Fueron Abatidos Vinculados a "Los Mayos"

En un inmueble fue detenida una persona, donde fueron halladas armas largas y presunta droga. Sin embargo, en el lugar también fue localizada una mujer: Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, detenido en Estados Unidos.

Mónica Zambada no fue detenida, fue entregada a sus familiares, así lo confirmó el Gabinete de Seguridad:

“Se localizó a una mujer, identificada como una hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra", puntualizó.

Por está razón, las autoridades señalaron que fue liberada y entregada a sus familiares "conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley".

Video: Catean Domicilio de ‘El 19’ y Detienen a ‘El Trono’ en Culiacán, Sinaloa

¿Quién es Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada?

Mónica del Rosario Zambada Niebla, mejor conocida solo como Mónica Zambada, es hija de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa (CDS) y de Rosario Niebla Cardoza.

Nació el 2 de marzo de 1980 en Culiacán, Sinaloa. Aunque tiene diversos domicilios, varios de ellos coinciden en el Fraccionamiento Las Quintas, ubicados en su ciudad natal.

Mónica no cuenta con registros de actividades ilícitas, según informaron las autoridades mexicanas.

¿Cuáles son sus actividades?

En archivos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se señala a Mónica Zambada como una pieza clave para que su padre pudiera llevar a cabo diversas acciones relacionadas con el narcotráfico.

De hecho, desde mayo de 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a seis empresas que actuaban como “tapaderas” para Ismael Zambada García. Dichas corporaciones están ligadas a la expareja de "El Mayo" Zambada, así como a sus cuatro hijas adultas, entre ellas, Mónica Zambada.

"La acción de hoy expone aún más la red de empresas pantalla y socios financieros que Zambada García utiliza para ocultar y blanquear el dinero de sus drogas y los corta del sistema financiero estadounidense”, indicó en el documento.

Mónica Zambada es señalada por ser propietaria o estar al frente del control de empresas y activos de la industria ganadera y láctea con sede en Culiacán, Sinaloa. Algunas de las empresas directamente vinculadas con Mónica Zambada son:

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacan S.A. de C.V.

Jamaro Constructores S.A. de C.V.

Establo Puerto Rico S.A. de C.V.

Historias recomendadas:

EPP

