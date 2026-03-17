Caso María José: Menor Desaparece tras Salir de Casa con sus Gatos en Brazos en Tecámac, Edomex

María José Martínez Ramírez fue vista por última vez caminando con sus gatos en brazos en calles del municipio de Tecámac, Estado de México; esto es lo que sabemos de su desaparición.

De acuerdo con los primeros reportes, la ausencia de la adolescente fue reportada por su familia el 15 de marzo, cuando ya no regresó a casa. La última vez que se le vio fue en calles del fraccionamiento Héroes Tecámac, en la colonia Sección Bosques.

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Luego de que perdieron contacto con ella, sus seres queridos acudieron ante las autoridades para hacer la denuncia correspondiente, de esta manera, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, emitió una ficha de búsqueda.

¿Cómo vieron por última vez a María José Martínez Ramírez?

A través de redes sociales se dio a conocer un video que captó a María José Martínez Ramírez, de 14 años de edad, antes de desaparecer.

En las imágenes obtenidas por una cámara de videovigilancia el domingo 15 de marzo minutos después de las 14:00 horas, se observa a María José caminando por las calles de Tecámac.

Entre los brazos lleva un bulto al que cuida en todo momento, según sus familiares, cargaba a sus gatitos. Durante su recorrido voltea hacía atrás en una ocasión y posteriormente sigue su camino.

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Luego a las 14:14 horas aproximadamente se ve un taxi blanco en las imágenes, vehículo que presuntamente abordó María José.

“Aborda este taxi que se queda parado en el mismo lugar por mucho tiempo y teniendo una conversación con la menor", refieren.

La Fiscalía del Estado de México ya investiga el caso y realiza diversas acciones para localizar a la adolescente que desapareció cuando salió de su casa con sus gatos en brazos.

¿Quién es María José Martínez Ramírez?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, María José Martínez Ramírez tiene 14 años de edad y complexión delgada.

También la describen con una estatura aproximada de 1.56 metros, tiene cabello castaño oscuro lacio y ojos café oscuro; su tez es morena.

Para ayudar en la localización de María José Martínez Ramírez, pon especial atención en sus señas particulares, ya que la menor de edad tiene estas características:

Usa brackets

Tiene una perforación en el lado derecho de la nariz

Otra perforación en el ombligo

una mancha debajo del labio

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