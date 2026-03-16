Un usuario denunció que al interior del cubículo de Jefe de Estación de la Línea 8 del Metro CDMX, se realizaban presuntos actos íntimos; así reaccionaron las autoridades.

A través de redes sociales, se dio a conocer un video que captó el momento en el que personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) fue encarado por un usuario, quien reclamó porque daban mal uso a las instalaciones.

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“Cuando uno les va a preguntar que si están trabajando, se enojan, pues son nuestros impuestos”, dijo el denunciante.

En las imágenes se observa cuando un sujeto sale de la oficina del Jefe de Estación de Iztapalapa y se acerca hasta el usuario en el área de torniquetes. Al llegar, amedrenta al ciudadano para que deje de grabar.

“Oficial, me está acosando el empleado del jefe de estación”, pidió ayuda el usuario de la Línea 8.

El sujeto se vuelve a acercar y le menciona que cómo puede comprobar que es empleado del sistema de transporte. Una vez que pone en duda su labor en este lugar, el usuario le pide que explique que, si no es trabajador del Metro, por qué está al interior de las instalaciones exclusivas y haciendo mal uso de ellas.

“¿Qué hacía adentro de la estación (del cubículo) -No te interesa, respondió”

El usuario indicó en su video que momentos antes se percató de que ese sujeto y una mujer, realizaban actos íntimos al interior del cubículo del jefe de estación. “Lo ocupan como hotel”, señaló.

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¿Qué dijo el Metro CDMX sobre los actos íntimos en la Línea 8?

Luego de darse a conocer el video de denuncia de presuntos actos íntimos al interior del cubículo del Jefe de Estación de la Línea 8, el Metro CDMX indicó que los hechos ocurrieron este sábado 14 de nmorzo en Iztapalapa.

“El día sábado, personal de seguridad atendió la queja de un usuario, quien reportó presuntas conductas inapropiadas al interior del cubículo del Jefe de Estación”, refirió.

Asimismo, las autoridades del transporte aseguraron que ya realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.

“Se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar el procedimiento conducente”, afirmó.

Finalmente, indicó que el usuario agradeció el apoyo brindado por elementos de la Policía Auxiliar y continuó su trayecto. Sin embargo, no aclaró si las personas involucradas pertenecen al Sistema de Transporte Colectivo.

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