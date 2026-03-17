Balacera en Festival de Primavera en Kínder Deja un Padre de Familia Muerto en Juchitán, Oaxaca

Una balacera al interior de un kínder ubicado en Juchitán, Oaxaca, dejó un muerto; así ocurrió la balacera que causó pánico en la comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el preescolar “Luz María Serradell R.”, cuando se desarrollaban las actividades de un festival de primavera.

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Los testigos refirieron que sujetos armados irrumpieron en el lugar y atacaron a un padre de familia.



La víctima se encontraba en un patio cercano a la puerta y a bordo de un mototaxi. Luego de disparar en diversas ocasiones, los sospechosos huyeron.

Los vecinos y personal que estaba en la institución pidieron ayuda a los servicios de emergencia, quienes confirmaron que el padre de familia ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la zona fue acordonada para iniciar con las primeras investigaciones, así como el levantamiento del cuerpo. Elementos de la Policía Municipal, Estatal y el Ejército custodiaron las inmediaciones.

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¿Qué dijeron autoridades sobre balacera en kínder de Juchitán?

Las investigaciones por este ataque armado continúan; no obstante, se sabe que el hombre asesinado al interior de un kínder fue identificado como Julio César Pineda, líder de mototaxistas en Juchitán, Oaxaca.

La Confederación Libertad de Trabajadores de México-Sector Istmo lamentó el homicidio de su compañero líder sindical.

"Con entrega y fortaleza defendió siempre la dignidad de la clase trabajadora. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones por su compromiso, solidaridad y calidad humana", indicó.

En tanto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) condenó enérgicamente los hechos ocurridos al interior del centro de educación preescolar en mi natal Juchitán, en donde un padre de familia perdió la vida.

"Lo ocurrido esta mañana es absolutamente condenable", enfatizó en un comunicado.

Asimismo, pidió que autoridades, colectivos escolares y asociaciones de padres de familia, hagan esfuerzo para "detener la descomposición social que hoy nos lastima".

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