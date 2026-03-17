Suman 4 Muertos y 8 Heridos por Ataques contra Trabajadores de Transporte Público en Acapulco

Una familia fue asesinada a balazos en su vivienda ubicada en la comunidad de Vista Hermosa, en Acapulco, Guerrero; las víctimas se dedicaban al transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes en un domicilio ubicado en la calle Los Muertos, cerca del panteón ejidal. Los sujetos armados irrumpieron de manera violenta en la casa y abrieron fuego contra los habitantes.

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En el lugar perdieron la vida dos mujeres y un hombre, mientras que una persona más resultó gravemente herida. Los cuerpos quedaron tirados en el patio de la vivienda, la cual tenía diversos materiales de construcción, ya que estaban ahorrando dinero para tener una casa con mejores condiciones.

Las autoridades acudieron al sitio para realizar las primeras investigaciones, así como el levantamiento de los cuerpos.

Posteriormente, los vecinos indicaron que dos de las personas fallecidas eran un matrimonio de taxistas que laboraban en la ruta Praderas-Costa Azul. La otra mujer era la madre del hombre, mientras que el joven herido era otro familiar y cuya declaración será clave para el esclarecimiento del caso.

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Compañeros taxistas exigen justicia por asesinato de familia

Luego de darse a conocer el asesinato de la familia en el poblado de Vista Hermosa, los compañeros del matrimonio de taxistas exigieron a las autoridades que el caso no quede impune.

Debido a que señalan que tienen miedo de salir a trabajar ante las agresiones de las que son víctimas constantemente por presuntos integrantes de grupos criminales en Acapulco, Guerrero, así lo señaló el presidente del sitio de taxis número 142 de Costa Azul, Miguel Suastegui.

"Trabajamos con el temor, con el temor de que nos pueda pasar algo, con el temor de que nos levanten a los compañeros y sin motivo alguno porque nosotros no tenemos problema”, aseguró.

Los trabajadores de transporte público señalan que son extorsionados y les piden cobro de piso para poder laborar en la zona costera.

Jornada violenta en Acapulco

Además del matrimonio de taxistas asesinado, en Acapulco se registraron otros hechos violentos, todos relacionados con trabajadores de transporte público.

Luego de informar el ataque a la familia en Vista Hermosa, se reportó una emergencia en la colonia Jardín, cuando una combi de pasajeros fue atacada a balazos cuando circulaba en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Las autoridades indicaron que por lo menos dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon contra el vehículo e hirieron al chófer quien perdió el control de la unidad y chocó contra un muro.

Después un hombre armado subió a la unidad le roció gasolina y le prendió fuego. El chofer murió calcinado, mientras que 7 pasajeros resultaron heridos.

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