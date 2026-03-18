Así Operaba “La Maracucha”, del Tren de Aragua, Quien Extorsionaba Trabajadoras Sexuales en CDMX

“La Maracucha”, integrante de la organización criminal “Tren de Aragua”, fue capturada luego de diversas labores de investigación en la Ciudad de México, pero, ¿cómo operaba esta mujer y por qué era un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la captura de Yorbelis “N”, alias “La Maracucha” es el resultado de un trabajo de investigación que inició el año pasado en la alcaldía Cuauhtémoc.

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“Las investigaciones derivan de cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de integrantes del grupo delictivo”, aseguró.

Asimismo, refirió que la detención de “La Maracucha” fue un trabajo coordinado entre diversas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Quién es la “La Maracucha”?

Las autoridades señalan que Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, de origen venezolano, era una de las principales integrantes de la organización delictiva transnacional “Tren de Aragua”. Esta mujer, es responsable de extorsionar a personas en situación de prostitución y trabajadoras sexuales.

Además, se le relaciona con otros delitos, tal es el caso de la distribución de droga y la captación de víctimas para realizar explotación sexual, especialmente, mujeres de nacionalidad extranjera.

“La Maracucha” también exigía cobro de piso a comerciantes y dueños de locales ubicados en colonias de la zona centro de la CDMX, tal es el caso de la Juárez y la Roma. Esta mujer operaba como enlace para conseguir más integrantes para el grupo criminal, con la finalidad de expandir la presencia del “Tren de Aragua” en la capital.

Video: ¿Cuál es el Origen del Grupo Criminal Conocido Como "Tren de Aragua"?

De sindicato a organización criminal: origen del Tren de Aragua

El Tren de Aragua proviene de un proyecto ferroviario real en el estado de Aragua, Venezuela, que nunca se terminó. Originalmente, el grupo nació como un sindicato de trabajadores de la construcción que comenzó a realizar actividades ilícitas como la extorsión a contratistas.

La organización se fortaleció desde el interior del Centro Penitenciario de Tocorón. Desde la cárcel, los líderes establecieron una estructura jerárquica que les permitió controlar delitos fuera de los muros, convirtiendo el penal en un centro de mando con amenidades y lujos impropios de una prisión.

Su expansión va de la mano con la crisis migratoria, ya que esta situación social facilitó su expansión hacia otros países como Colombia, Perú y Chile y finalmente hacia el norte.

Su llegada a la Ciudad de México ha sido detectada principalmente a través de delitos como la trata de personas y la explotación sexual. El Tren de Aragua no siempre busca el control territorial a través de grandes enfrentamientos, sino que se infiltra en economías locales (extorsión y trata) de forma celular.

¿Cómo opera el Tren de Aragua en CDMX?

El “Tren de Aragua” es una organización criminal originaria de Venezuela que ha estado bajo la mira de las autoridades mexicanas. Aunque no tiene una estructura jerárquica completa instalada en la CDMX, se sabe que tiene operaciones.

De hecho, en enero de este año, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que el Tren de Aragua, tiene vínculos con la “Unión Tepito” y otros grupos delictivos en la CDMX.

“(El Tren de Aragua tiene) Principalmente (alianzas) con grupos locales de la Ciudad de México, tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, Unión Tepito, etcétera”, dijo en conferencia de prensa

Harfuch señaló que dicha organización tiene presencia en 11 entidades del país, no obstante, es en la Ciudad de México donde se han registrado la mayor cantidad de aprehensiones.

“Hemos estado deteniendo, principalmente en la zona centro del país, de las once entidades federativas donde más presencia tenemos y donde más detenciones ha habido, es en la zona centro”, afirmó.

También aseguró que el Tren de Aragua está presente en diversas entidades y está relacionado con “delitos lamentables”, tales como explotación sexual o feminicidios.

“No tenemos tampoco una presencia significativa ni alarmante en estas once entidades, sin embargo, han sido delitos muy lamentables relacionados con explotación sexual, feminicidio y han sido detenidos por estos delitos”, indicó.

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