García Harfuch Confirma Nexos de Tren de Aragua con Unión Tepito y Otros Grupos en CDMX

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó hoy, 16 de enero de 2026, que existen nexos entre el grupo criminal 'Tren de Aragua', una organización criminal originaria de Venezuela, con la 'Unión Tepito', y otros grupos delictivos en la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa mañanera hoy, 16 de enero de 2026, el secretario García Harfuch indicó que el "Tren de Aragua" tiene nexos con grupos locales, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, como la 'Unión Tepito'.

Principalmente (alianzas) con grupos locales de la Ciudad de México, tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, Unión Tepito, etcétera.

Indicó que dónde más detenidos ha habido, de las once etidades donde hay presencia del 'Tren de Aragua', es en la zona centro de la CDMX, y que la última captura se anunció en la mañanera.

Presentamos la última detención en la mañanera. Y hemos estado deteniendo, principalmente en la zona centro del país, de las once entidades federativas donde más presencia hemos tenemos y donde más detenciones ha habido, es en la zona centro.

Descartan expansión del Tren de Aragua en México

El secretario García Harfuch Dijo que no hay una presencia significativa del grupo delictivo de origen venezolano en el país, y que los detenidos están relacionados con delitos como explotación sexual y feminicidio.

No tenemos tampoco una presencia significativa ni alarmante en estas once entidades, sin embargo, han sido delitos muy lamentables relacionados con explotación sexual, feminicidio y han sido detenidos por estos delitos, algunas sentencias ya las tiene también la Fiscalía General de Justicia, de las primeras detenciones que se hicieron al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya fueron sentenciados por la fiscalía General de Justiciados de la CDMX.

García Harfuch descartó una expansión del 'Tren de Aragua' en México y aclaró que lo ha habido son más detenciones.

No hemos detectado una mayor expansión, más bien hemos incrementado las detenciones ya de estos grupos, también con la Fiscalía General del Estado de México y la Secretaría de Seguridad, hemos tenido operaciones en contra de estos grupos y también ha habido detenidos.

