Reportan Fuerte Incendio en un Negocio en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

Un fuerte incendio en Santa Martha Acatitla en la alcaldía Iztapalapa tiene en alerta a las autoridades; esto es lo que sabemos de la emergencia hasta el momento.

Según los primeros reportes, la enorme columna de humo es visible desde varios puntos de la Ciudad de México. El incendio se registra en inmediaciones de las calles Cayetano Andrade y Elpidio Canales de la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur.

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Por está razón, los servicios de emergencias se dirigen a la zona. Hasta el momento se desconoce si se trata de una vivienda o de alguna fabrica en la zona, no obstante, algunos vecinos señalan que se trata de una fábrica de colchones.

Los elementos de Bomberos y Protección Civil laborando en el incendio. Foto: PC CDMX

Los bomberos de CDMX informaron que ya se encuentran laborando en la zona para sofocar las llamas.

"Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada", indicaron.

Además, se tiene conocimiento que de manera preventiva, las personas que habitan o trabajan en comercios en la zona aledaña, han desalojado los inmuebles ante el temor de un accidente mayor.

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