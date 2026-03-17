Como ‘Punch’: Nace Jirafa y es Rechazada por su Mamá en Zoológico de San Juan de Aragón en CDMX

Una jirafa que fue rechazada por su madre en el Zoológico de San Juan de Aragón en CDMX, ahora busca un nombre. Su historia ha causado revuelo, ya que es similar a la del mono “Punch”, quien se volvió viral por no separarse de su peluche.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se trata de un ejemplar de jirafa reticulada que nació en el Centro de Conservación de Vida Silvestre, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la ciudad.

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“¡Tenemos una nueva jirafa en la Ciudad de México!”, indicó la institución.

La jirafa nació con un peso cercano a los 65 kilos, hoy supera los 130 kilogramos gracias a su alimentación adaptada a sus necesidades nutricionales.

¿Cómo fue rechazada la jirafa bebé por su mamá en CDMX?

Sin embargo, la historia de este pequeño no fue felicidad al inicio. Debido a que la jirafa bebé fue rechazada por su madre, entonces, desde octubre de 2025, fecha en la que nació, ha estado bajo el cuidado de especialistas para asegurar su supervivencia.

"Criarlo fue todo un desafío; cuando nació, su mamá lo rechazó, lo que puso en riesgo su vida", aseguró.

La Sedema informó que la jirafa bebé recientemente se reencontró con su familia hace unos días.

"Convivieron exitosamente", aseguró.

La dependencia adelantó que en los próximos días darán a conocer los detalles de la convocatoria para elegir el nombre de la jirafa reticulada que fue rechazada por su mamá en el Zoológico de San Juan de Aragón.

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¿Por qué una jirafa rechaza a su cría?

De acuerdo con especialistas, una jirafa puede rechazar a su cría debido a diversos factores. Uno de ellos es cuando el bebé tiene problemas de salud; entonces, la madre decide no invertir energía ni leche en una cría que no tenga posibilidades de llegar a la vida adulta.

También puede presentarse esta conducta cuando las hembras son primerizas y no saben cómo reaccionar. El propio parto puede crear un shock en la madre, lo que impide que forje el vínculo hormonal para reconocer a su bebé.

Otro factor que influye en que una jirafa rechace a su cría es el estrés ambiental o depredadores. Es decir, que la madre siente que el entorno es extremadamente peligroso o que hay alguien acechándola.

Una jirafa puede rechazar a su bebé cuando sufre una infección en las mamas (mastitis), ya que amamantarlo le produce mucho dolor y, para evitarlo, corta el vínculo de la alimentación.

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EPP