Metro CDMX: ¿Qué Líneas Tienen Afectaciones por Fuertes Lluvias Hoy 17 de Marzo 2026?

Las lluvias de este martes 17 de marzo de 2026 provocaron diversas afectaciones en la CDMX y Edomex. Entre ellas se encuentran retrasos y aglomeraciones en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC); estos son los detalles.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 14:00 horas, lo que causó complicaciones viales en la ciudad. Sin embargo, conforme fue avanzando la tarde, las lluvias también incrementaron su potencia; de hecho, en algunos puntos se registraron granizadas que causaron daños como el colapso de la techumbre de una escuela.

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Pero no solo las lluvias fueron una de las complicaciones este día, ya que los fuertes vientos estuvieron presentes, por lo que se reportaron caídas de árboles y de lonas en vialidades importantes como en el segundo piso del Periférico.

No obstante, los usuarios del transporte público fueron de los más afectados. Debido a que la red suele aplicar protocolos especiales cuando se registran lluvias, lo que lleva a que se disminuya la velocidad de los trenes y con ello, caos en el Metro CDMX.

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¿Qué líneas y estaciones del Metro CDMX tienen afectaciones por lluvias?

A través de redes sociales, las autoridades del STC informaron que, ante las condiciones del clima, era necesario aplicar la marcha lenta en diversas líneas. Aunque refirieron que el avance es continuo, los usuarios señalan que los recorridos que realizan en 30 minutos ahora son de hasta una hora.

“Una hora completa en un trayecto de 30 min. En la línea 3, dirección universidad, ya, por favor”, pidió una usuaria.

Además, otras personas señalaron que, debido a los retrasos, ni siquiera podían abordar uno de los trenes.

“Ya 40 min y no me puedo subir al metro en San Lázaro LB”, se quejó un usuario.

Aquí te dejamos la lista de líneas y estaciones que presentan afectaciones, ya sea retrasos o aglomeraciones, derivadas de las lluvias en CDMX hoy 16 de marzo de 2026:

Línea B

Línea 3

Línea 2

Línea 8

Línea 9

Línea A

Línea 12

Línea 1

Mientras que las estaciones donde reportan más problemas son:

Salto el Agua

Isabel la Católica

Pantitlán

San Lázaro

18 de Marzo

Balderas

Deportivo Oceanía

Polanco

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