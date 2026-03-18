Cae "La Maracucha", Integrante del Tren de Aragua, por Trata de Personas en CDMX

Este miércoles 18 de marzo de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), ejecutaron una orden de aprehensión contra una integrante del Tren de Aragua en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detenida fue identificada como Yorbelis "N", conocida en el mundo criminal como "La Maracucha", a quien las autoridades vinculan con trata de personas, delincuencia organizada, cobro de piso, distribución de droga y captación de víctimas para explotación sexual.

Tren de Aragua en Cuauhtémoc: así llegaron a "La Maracucha"

La captura es resultado de investigaciones iniciadas en 2025 y no ocurrió de forma aislada. Las pesquisas incluyeron cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de otros integrantes del grupo delictivo, todos ellos vinculados a actividades de trata de personas y narcomenudeo en inmuebles de la zona.

Ese trabajo acumulado a lo largo de meses permitió a las autoridades construir el caso que derivó en la orden de aprehensión cumplimentada este miércoles.

¿Qué se sabe del Tren de Aragua en la capital?

El Tren de Aragua es una organización criminal de origen venezolano con presencia documentada en varios países de América Latina. En México, las autoridades han identificado su actividad en distintas alcaldías de la Ciudad de México, particularmente en actividades relacionadas con la extorsión, el tráfico de personas y el narcomenudeo.

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CT