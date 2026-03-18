Sheinbaum Invita al Rey de España, Felipe VI, a asistir al Mundial de Fútbol en México

La presidenta Claudia Sheinbaum extendió una invitación personal al rey de España, Felipe VI, para que asista al Mundial de Fútbol que México co-organiza junto a Canadá y Estados Unidos. La invitación fue confirmada por fuentes de la Casa Real española.

El Mundial como pretexto para renovar los lazos entre México y España

La invitación llegó por carta directa al monarca. En ella, Sheinbaum planteó que el torneo —que se disputará del 11 de junio al 19 de julio— es una oportunidad para destacar la relación histórica que une a los dos países.

En su carta, la presidenta señaló que el evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

La Casa Real recibió positivamente el gesto de la presidenta mexicana. Según informó Zarzuela, la invitación fue bien acogida en el marco de la que describen como la "relación fraternal" que existe entre ambas naciones.

La invitación llega tras el comentario de Felipe VI sobre la conquista

Video: Rey Felipe VI Reconoce que Hubo "Abusos" durante la Conquista de América.

El anuncio se produjo días después de que Felipe VI reconociera, el pasado lunes, que en la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que abrieron una ventana de diálogo entre los dos gobiernos.

En ese mismo contexto, Sheinbaum no descartó asistir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, lo que refuerza la lectura de un acercamiento diplomático entre México y España en los últimos días.

Con información de EFE.

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CT